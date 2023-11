Djokovic avanti a fatica a Parigi-Bercy Keystone

Novak Djokovic (ATP 1) ha sudato le proverbiali sette camicie per rimontare Tallon Griekspoor (23), vincendo 4-6 7-6 (7/2) 6-4 in più di 2 ore di gioco.

Nonostante alcuni problemi fisici, il serbo ha portato a casa un match che sembrava essere indirizzato dapprima in favore dell'olandese. A fare la differenza è stata la maggiore freddezza del 36enne, abile a vincere il tie-break nel 2o set e a strappare il servizio nel 9o game del 3o. Approda ai 1/4, staccando pure il pass per le ATP Finals, anche Stefanos Tsitsipas (6), che ha battuto Alexander Zverev (9) per 7-6 (7/2) 6-4.

