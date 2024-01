Novak Djokovic Keystone

Djokovic avanza al terzo turno seppur senza brillare.

Non solo Novak Djokovic (ATP 1) ha perso un altro set, come mai gli era capitato nei primi due turni durante le 10 campagne vittoriose agli Australian Open, ma il serbo ha pure seriamente rischiato di trovarsi sotto 2-1, prima di piegare la resistenza di Alexei Popyrin (43) per 6-3 4-6 7-6 (7/4) 6-3.

L’australiano ha disputato un match di alto livello, mancando solo in un po’ di killer instinct sui 4 set point della terza frazione.

Ha rischiato grosso anche Stefanos Tsitsipas, ma alla fine ha superato 4-6 7-6 (8/6) 6-2 7-6 (7/4) l'altro beniamino di casa Jordan Thompson (47).

