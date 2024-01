Novak Djokovic KEY

Non ha dovuto sudare più di tanto Djokovic (ATP 1) per avere ragione di Mannarino (19) negli ottavi degli Australian Open.

Il serbo si è imposto per 6-0 6-0 6-3 contro il francese, che dopo tre maratone non aveva più energie. Nei quarti il vincitore di 24 tornei dello Slam affronterà lo statunitense Fritz (12), che in poco più di 3 ore ha eliminato il greco Tsitsipas (7). Continua pure la marcia senza errori di Sinner (4), che ha steso Khachanov (15) per 6-4 7-5 6-3. L'italiano ora affronterà l'altro russo Rublev (5), andato al quinto set contro l'australiano De Minaur (10).

Swisstxt