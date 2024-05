Djokovic in semi a Ginevra KEY

Novak Djokovic (ATP 1) ha eliminato dai quarti di finale del Ginevra Open Tallon Griekspoor (27) con il risultato finale di 7-5 6-1.

In parità fino al 10o game, il serbo ha strappato il servizio all'olandese in quello successivo, chiudendo il primo set 7-5. Il secondo invece è stato caratterizzato soprattutto dagli errori di Griekspoor e Nole ne ha approfittato, archiviandolo con uno netto 6-1. Il 37enne, che è alla ricerca del suo primo titolo annuale, affronterà in semifinale il ceco Tomas Machac (44), vincitore in due set ai danni di Alex Michelsen (65).

