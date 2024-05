Novak Djokovic KEY

Novak Djokovic parteciperà al Geneva Open, che prenderà il via domenica.

Eliminato ai 1/16 agli Internazionali di Roma, il numero 1 mondiale ha accettato l’invito degli organizzatori, preferendo il Parc des Eaux-Vives rispetto a Parigi per prepararsi al meglio per il Roland Garros (26.05-09.06). In stagione il serbo, che il 22 maggio compirà 37 anni, ha fin qui disputato solo sei partite sulla terra rossa, quattro a Monte Carlo e due a Roma. Le altre due wild card del torneo ginevrino erano state assegnate al britannico Andy Murray (ATP 77) e al canadese Denis Shapovalov (126).

