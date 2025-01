Djokovic torna sui fatti di Melbourne e lancia gravi accuse

Novak Djokovic ritiene di essere stato avvelenato durante il suo soggiorno in un hotel per espulsi a Melbourne 2022. Vincent Thian/AP/dpa

Tre anni fa, Novak Djokovic ha vissuto il suo incubo personale agli Australian Open. Ora la star del tennis lancia nuove accuse.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Novak Djokovic torna nel luogo in cui tre anni fa ha vissuto un dramma. Nel 2022, il suo ingresso in Australia suscitò molto scalpore perché non si era vaccinato contro il Covid.

All'epoca il serbo fu mandato in un centro di espulsione e ora dice: «In quell'hotel di Melbourne ho mangiato del cibo che mi ha avvelenato».

Gli esami avevano dimostrato che aveva «un livello molto alto di metalli pesanti».

Per l'ex numero 1 è chiaro che ciò è dovuto esclusivamente al cibo dell'hotel. Mostra di più

Novak Djokovic ha un brutto ricordo degli Australian Open del 2022, e non solo per l'espulsione subita all'epoca. Poco prima dell'inizio del torneo del Grande Slam, questa domenica a Melbourne, la star serba del tennis ha affermato che il cibo dell'hotel, dov'era alloggiato per l'espulsione ordinata dallo Stato, lo aveva «avvelenato».

Quando è tornato in patria ha avuto «problemi di salute», ha dichiarato alla rivista «GQ».

Si era sentito «molto male» e si era sottoposto a esami tossicologici. «Mi sono così reso conto che in quell'albergo di Melbourne avevo mangiato del cibo che mi stava avvelenando».

Il 37enne ha rilasciato queste dichiarazioni pubblicamente per la prima volta. Gli esami avevano rivelato «un livello molto alto di metalli pesanti», ha dichiarato, e alla domanda se li avesse ingeriti attraverso il cibo ha risposto: «È l'unica possibilità».

Il caso Djokovic è diventato una questione politica durante la pandemia da coronavirus. James Ross/AAP/dpa

Djokovic: «Non ero una minaccia per nessuno»

Tre anni fa, il visto di Djokovic era stato dichiarato non valido in tribunale. Dopo essere stato messo in un hotel per persone da espellere, la star del tennis era stata infine rimpatriata dovendo rinunciare a disputare gli Australian Open.

Nel bel mezzo della pandemia da Covid, il caso del serbo, che non si era vaccinato, divenne una questione politica. Il suo divieto di ingresso di tre anni è stato poi revocato.

Come atleta professionista, «sono molto attento a ciò che mangio e mi sottopongo regolarmente a esami, analisi del sangue e svariati tipi di test. So esattamente cosa sta succedendo nel mio corpo», ha dichiarato ancora.

Ecco perché non ha ritenuto di dover essere vaccinato contro il Covid. Sapeva di non essere «una minaccia per nessuno»: «Non lo ero, perché avevo gli anticorpi».