Djokovic KEY

Novak Djokovic (ATP 2) è a una sola vittoria dal conquistare il suo 24o titolo dello Slam.

Il serbo si è qualificato per la finalissima degli US Open grazie al 6-3 6-2 7-6 (7/4) rifilato al giovane americano Ben Shelton (47). Il 20enne statunitense forse ha pagato dazio all'emozione, riuscendo a esprimere il suo gioco solo nel 3o set, quando ha recuperato il break di ritardo per ben due volte. Nole ha poi però saputo dimenticare in fretta le occasioni sprecate, centrando infine con pieno merito la 4a finale negli Slam dell'anno e la 36a della carriera.

Swisstxt