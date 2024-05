Rafael Nadal, anche a 38 anni non molla una pallina. KEYSTONE

A Roma per gli Internazionali d'Italia sulla terra, Rafa Nadal ha faticato un poco per superare il primo turno, ma una cosa è certa: il fisico sembra tenere e la sua leggendaria tenacia non è stata scalfita di un solo millimetro.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Agli Internazionali di Roma Rafael Nadal ha superato il primo turno battendo il belga Zizou Bergs (4-6, 6-3, 6-4).

Il maiorchino, dopo aver perso il primo set, ha dimostrato, nonostante le paure della vigilia, che il suo fisico e la sua tenacia sono ancora da primo della classe.

Al secondo turno incontrerà il polacco Hubert Hurkacz, numero 8 della classifica ATP. Mostra di più

Rafael Nadal ha dato prova del suo caratteristico spirito combattivo giovedì agli Internazionali BNL d'Italia, quando dopo aver perso il primo set, ha lentamente recuperato battendo infine il belga Zizou Bergs per 4-6, 6-3, 6-4.

Lo spagnolo aveva perso solo uno dei suoi precedenti 18 incontri di apertura a Roma, ma sembrava che rischiasse di aggiungerne un secondo, giovedì, dopo un primo set deludente contro il numero 108 al mondo.

Ma, colui che ha già trionfato per 10 volte nella capitale italiana, nel secondo e terzo set ha aumentato il peso dei suoi colpi e l'intensità degli scambi, vincendo l'incontro dopo due ore e 54 minuti.

Tornato a giocare da poche settimane, in occasione del torneo di Madrid, il 37enne ha dato l'impressione di muoversi liberamente in campo, senza mostrare alcun segno di limitazioni fisiche, almeno in apparenza.

Addirittura, sullo 0-1, 15/15 nel terzo set, è caduto, rotolato, poi è saltato in piedi e dopo uno scambio pesante è riuscito a vincere il punto.

Se qualcuno dubitava della sua forma fisica, il match, e l'episodio in questione, hanno dimostrato che il guerriero è rimasto tale.

Nadal: «Posso fare molto meglio di oggi»

«Non è stata la mia migliore partita. Mi ero allenato meglio di come ho giocato oggi, senza dubbio, ma ho trovato il modo di vincere», ha detto Nadal al termine della partita in conferenza stampa.

«Questo è molto importante all'inizio del torneo. Il mio gioco è più imprevedibile di prima. Negli ultimi due anni non ho giocato molto a tennis, quindi oggi ho avuto alti e bassi. Penso di poter fare molto meglio di oggi e spero di poterlo fare nel prossimo turno».

Hubert Hurkacz, un nome che ricorda un ultimo atto

L'ex numero 1 affronterà Hubert Hurkacz al secondo turno. Per avere la meglio sul polacco, attuale numero 8 al mondo, dovrà certo alzare il suo livello di gioco, evitando tanti sbagli - 32 gli errori non forzati contro Bergs.

Nadal detiene il maggior numero di vittorie (70) al Foro Italico, dove ha conquistato il titolo al debutto nel 2005. Il suo ultimo trionfo sulla terra battuta di Roma risale al 2021.

Ricordiamo invece che il polacco Hurkacz è stato colui che a Wimbledon, nel 2021, giocò contro Roger Federer vincendo in tre set (6-3, 7-6, 6-0). Laver Cup a parte, nel 2022, è stato questo l'ultimo incontro da professionista dell'ex grande tennista basilese.