Carlos Alcaraz (ATP 2) ha iniziato con una sconfitta le ATP Finals, battuto con il risultato di 6-7 (3/7) 6-3 6-4 da un pimpante Alexander Zverev (7) nella prima, spettacolare, partita del Gruppo Rosso.

Lo spagnolo in tutti e tre i set ha perso per primo la battuta e solo nel primo è poi riuscito a rientrare. Il tedesco, dopo aver annullato una palla break servendo per il match, è andato a conquistare il quarto successo su sette confronti diretti con il 20enne.

