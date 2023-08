Imago

Niente da fare per le due favorite del torneo, che ai WTA 1000 di Cincinnati si sono viste negare la possibilità di accedere all'ultimo atto, che vedrà opporsi due inedite finaliste.

Nella prima semifinale è stata Iga Swiatek (WTA 1) ad aver dovuto fare prematuramente le valigie. La polacca è stata infatti eliminata da Coco Gauff (7) per 7-6 (7/2) 3-6 6-4 in 2h52' di gioco. Sull'altro campo è stata invece Aryna Sabalenka (2) a capitolare sotto i colpi di Karolina Muchova (17), capace in 2h39' di vincere con un punteggio di 6-7 (4/7) 6-3 6-2.

