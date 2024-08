Imago

La numero 3 al mondo Coco Gauff ha faticato ma alla fine è riuscita a superare Elina Svitolina (WTA 27) 3-6 6-3 6-3 nel terzo turno degli US Open.

Sotto nel primo set, la campionessa in carica ha cambiato il verso della partita dopo aver conquistato il suo primo break di giornata nela seconda frazione, confermando così i pronostici che la vedevano favorita. Al prossimo turno la statunitense incontrerà la compatriota Emma Navarro (13). Tutto più semplice invece per Qinwen Zheng (7), che con un netto 6-2 6-1 ha eliminato da New York l’avversaria tedesca Jule Niemeir (101).

