Sono passati 46 anni e 8 mesi e la Svizzera non ha più tennisti – donne e uomini – nella top 100 mondiale.

Nella nuova classifica pubblicata lunedì 14 ottobre, Golubic (WTA 124) e Ritschard (ATP 107) hanno infatti perso i loro posti: la 31enne è passata dalla 97a piazza all’attuale 124a, mentre il 30enne è sceso dal 99o posto al 107o.

Questa situazione non si vedeva dal 1978 quando il 13 febbraio Günthardt entrò per la prima volta in carriera nei 100, raggiungendo poi il 7 aprile 1986 il 22o rango, che è stato il suo miglior piazzamento.

Un momento che durerà almeno fino a inizio 2025, visto che entrambi gli zurighesi non avranno possibilità di giocarsi punti per recuperare posizioni, quando tornerà l’ex numero 4 al mondo Bencic, attualmente ferma per la maternità.

