Viktorija Golubic sfiora il colpaccio

Un po' di delusione per Viktorija Golubic.

Viktorija Golubic (WTA 43) ha sfiorato il colpaccio nei quarti di finale del torneo di Melbourne, portando fino al terzo set la rumena Simona Halep (20), ex numero uno al mondo, che però alla fine si è imposta 6-2 5-7 6-4.

Testa di serie numero 6 del tabellone, la zurighese può recriminare sulle quattro palle di break sprecate quando conduceva per 4-3 nel terzo set, e per le altre due che non è riuscita a sfruttare quando la sua avversaria è andata a servire per il match sul 5-4.

La Halep dal canto suo è stata brava a mantenere i nervi saldi e ad imporsi dopo due ore e 35 minuti di battaglia.

