Out

Marc-Andrea Huesler (ATP 84) è subito stato eliminato a Gstaad.

L'elvetico si è fatto sorprendere da Jurij Rodionov (118) per 6-3 7-5, mostrandosi per tutto l'incontro impreciso e incapace di impensierire l'austriaco. Si è già concluso pure il percorso di Alexander Ritschard (163), che come l'anno scorso è stato battuto per 6-3 6-3 da Jaume Munar (110). Dominic Thiem (94) non ha avuto troppi problemi contro Alexandre Muller (76), battuto 6-1 7-6 (7/4), mentre nel doppio Stan Wawrinka e Dominic Stricker hanno eliminato i gemelli serbi Ivan e Matej Sabanov.

Swisstxt