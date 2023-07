Riedi freshfocus

Impresa della Svizzera a Nizza nella prima giornata della Hopman Cup.

Dopo la rinuncia di Belinda Bencic (WTA 12), Céline Naef (157) e Leandro Riedi (ATP 160) hanno infatti battuto la favorita Danimarca di Holger Rune (6) e Clara Tauson (89) per 2-1. La giornata si era aperta con la netta sconfitta della 18enne (6-2 6-3), ma il 21enne turgoviese è riuscito a compiere l'exploit piegando in due set Rune con il punteggio di 6-4 6-3. Nel doppio decisivo i due giovani rossocrociati hanno trovato l'alchimia giusta per tener testa ai due 20enne danesi, sconfitti per 6-3 7-5.

Swisstxt