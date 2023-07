Hopman Cup RSI

La Svizzera è in finale della Hopman Cup a Nizza.

Dopo l'impresa di mercoledì contro la Danimarca di Rune, i giovani rossocrociati Céline Naef (WTA 157) e Leandro Riedi (ATP 160) si sono ripetuti con la Francia di Alizé Cornet (68) e Richard Gasquet (49). La 18enne è stata battuta dalla 33enne, impostasi 1-6 6-3 10/8 dopo 2h17' di battaglia. Anche la contesa tra Riedi e Gasquet è andata al super tie-break, ma stavolta in favore del rossocrociato, vittorioso per 3-6 6-3 10/8. Decisivo quindi il doppio, dove Riedi e Naef hanno avuto la meglio con il punteggio di per 6-4 7-5.

Swisstxt