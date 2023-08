Marc-Andrea Huesler (ATP 88) è incappato nella quarta eliminazione consecutiva al primo turno.

Sulla terra di Kitzbuehel, dove nel 2020 aveva raggiunto le semifinali, il 27enne zurighese è stato battuto 6-7 (5/7) 6-2 6-4 dal tedesco Daniel Altmaier (51). Vinto il primo set in un tie-break incerto e combattuto, lo svizzero ha un po' perso il filo del discorso subendo il ritorno dell'avversario. In avvio di terza frazione il match si è alzato di livello con diversi scambi notevoli, ma una volta allungato sul 4-2 Altmaier (già vittorioso al Roland Garros) non ha più tremato.

Swisstxt