La finale 2023 degli Swiss Indoors di Basilea opporrà il polacco Hubert Hurkacz (ATP 11) al canadese Felix Auger-Aliassime (19).

Il 26enne si è qualificato per l'ultimo atto eliminando in rimonta 4-6 6-3 7-6 (7/5) il francese Ugo Humbert (28), mentre il 23enne ha avuto la meglio con un perentorio 6-3 6-2 del danese Holger Rune (6), testa di serie numero uno del torneo basilese, nella riedizione della finale dello scorso anno. Il nordamericano avrà così l'occasione di confermare il titolo vinto nel 2022, mentre Hurkacz cercherà di mettere in bacheca il suo 3o trofeo dell'anno.

