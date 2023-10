Hurkacz batte Rublev nella finale del Master 1000 di Shanghai Imago

Il Masters 1000 di Shanghai ha in Hurkacz (ATP 17) il suo nuovo padrone.

A succedere a Medvedev (3), uscito al 2o turno, è il 26enne polacco, che ha avuto la meglio sul russo Rublev (7) per 6-3 3-6 7-6 (10/8) in 2h10’. In una sfida intensa ed equilibrata, a fare la differenza sono stati i dettagli. Nel 1o set il polacco ha sfruttato la palla break al 6o game, mentre nella seconda frazione è stato il russo a usufruirne una al 1o turno di battuta dell'avversario. Per vincere è poi servito il miglior tennis del polacco, che ha regolato la pendenza al 4o match point.

Swisstxt