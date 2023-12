I 24 titoli del Grande Slam di Djokovic saranno presto dimenticati?

Le statistiche di Nole fra poco verranno dimenticate? Imago

Organizzatori e investitori stanno pianificando la più grande rivoluzione nel mondo del tennis degli ultimi anni. Invece dei quattro tornei del Grande Slam, in futuro saranno 14 gli eventi principali che determineranno il calendario annuale.

Hai fretta? blue News riassume per te Da diversi mesi dietro le quinte del circuito tennistico sono in corso trattative per il rinnovamento del formato. Il piano prevede di finalizzare il tutto entro gli Australian Open.

Gli organizzatori vogliono inserire 14 tornei in un nuovo «Tour Premium». Quest'ultimi includerebbero i quattro tornei del Grande Slam, i nove tornei Master 1000 e un evento in Arabia Saudita.

Con un nuovo nome, i record del Grande Slam di Djokovic, Nadal, Federer e altri potrebbero presto diventare storia. Mostra di più

Uno dei più grandi portali sportivi europei sta causando agitazione nel mondo del tennis. Secondo «The Athletic», potrebbe essere in arrivo la più grande rivoluzione nella storia del tennis. Sembra infatti che dietro le quinte si stiano svolgendo discussioni che potrebbero portare all'abolizione dei quattro tornei del Grand Slam e alla creazione di un nuovo «Super Circuito».

L'idea sarebbe quella di cambiare letteralmente le carte in tavola, e invece dei quattro tornei del Grand Slam a Melbourne, Parigi, Wimbledon e New York, in futuro saranno 14 i tornei principali del circuito. Gli organizzatori degli appuntamenti dello Slam intenderebbero unirsi agli organizzatori dei nove tornei Master 1000. Inoltre come 14esimo evento è previsto un nuovo appuntamento in Arabia Saudita.

In principio, il formato sarebbe molto simile a una versione tennistica del campionato mondiale di Formula 1. «The Athletic» si basa su cinque fonti coinvolte nelle trattative che per il momento vogliono rimanere anonime.

Trattative «positive» a Torino

Le discussioni, che sono avanzate durante le ATP Finals a Torino, vengono descritte come «largamente positive». L'obiettivo è presentare un «piano finale» per le prossime trattative che dovrebbero aver luogo durante gli Australian Open. La serietà degli organizzatori è evidenziata dal fatto che il prossimo accordo triennale con i tour non è ancora stato firmato.

La motivazione di questo grande passo è anche data dal fatto che organizzatori, dirigenti e i migliori giocatori del circuito sono concordi nel ritenere che nella sua forma attuale il tennis non funzioni quanto dovrebbe.

Ciò include un calendario confusionario per i fan, un alto rischio di infortunio per gli atleti a causa dell'eccessivo numero di tornei giocati e inoltre, lo scarso sfruttamento economico dei tornei che con la formula potrebbe aumentare di centinaia di milioni di dollari.

I record del Grand Slam saranno presto storia?

Come sarà chiamato il nuovo formato è ancora incerto. Tuttavia, offrirebbe alla prossima generazione di tennisti la possibilità di inseguire nuovi record.

I giocatori più anziani, come Novak Djokovic, Rafael Nadal o anche Roger Federer manterrebbero i loro record del Grande Slam, ma allo stesso tempo, nel prossimo futuro, potrebbero finire in ombra, visto che potenzialmente i tornei principali della stagione diventerebbero ben 14 e non più 4 come ora.

«The Athletic» ha tuttavia reso noto che nulla è ancora definitivamente deciso. Lo scenario futuro rimane totalmente aperto, il tennis che conosciamo potrebbe presto cambiare, come invece potrebbe continuare allo stesso modo per molti anni ancora.