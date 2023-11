Imago

Sarà la Serbia di Djokovic (ATP 1) a sfidare sabato in semifinale di Coppa Davis l'Italia di Sinner (4).

I due potrebbero dunque ritrovarsi di fronte per la terza volta in 10 giorni. Gli Azzurri hanno centrato il passaggio del turno grazie alla vittoria nel doppio per 6-3 6-4 firmata dal duo Sinner/Sonego contro la coppia dei Paesi Bassi Griekspoor/Koolhof. Sono invece bastati i due singolari ai serbi per eliminare dal torneo la Gran Bretagna. Kecmanovic (55) ha battuto per 7-6 (7/2) 7-6 (8/6) Draper mentre Nole si è sbarazzato di Norrie (17) con un doppio 6-4.

