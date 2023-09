KEY

Nell'ultimo quarto di finale del tabellone femminile degli US Open la padrona di casa Keys (WTA 17) non ha deluso le aspettative del suo pubblico.

La 28enne ha infatti sconfitto la campionessa di Wimbledon Vondrousova (9) con un netto 6-1 6-4 in soli 81'. Ad attendere la statunitense in semifinale ci sarà la numero due al mondo Sabalenka che finora non ha ancora perso un set sul cemento newyorkese. La bielorussa, che per il 3o anno consecutivo ha raggiunto le semifinali degli US Open, non ha lasciato scampo alla cinese Zheng (23), spazzata via 6-1 6-4 in poco più di un'ora di gioco

Swisstxt