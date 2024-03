Favorita KEY

Come nel 2022, quando ad imporsi fu la polacca, la finale di Indian Wells metterà di fronte Iga Swiatek (WTA 1) a Maria Sakkari (9).

Nella prima semifinale la numero uno del mondo non ha lasciato scampo alla fin lì sorprendente ucraina Marta Kosyuk (32), infliggendole un 6-2 6-1 che ben riassume la differenza delle forze in gioco. Più difficile è stato il compito della greca, che in un match caratterizzato anche dalla pioggia e da un’interruzione di due ore, ha infine prevalso con il punteggio di 6-4 6-7 (5/7) 6-2 sulla statunitense Coco Gauff (3).

