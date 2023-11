Celine Naef sotto gli occhi della panchina rossocrociata Imago

E' iniziato in salita il cammino della Svizzera per difendere il titolo alla Billie Jean King Cup.

Con Bencic (15) non utilizzata a causa dell’annunciata gravidanza, in campo hanno giocato Naef (139) e Golubic (84), che hanno perso le rispettive partite al singolare contro la Cechia. La debuttante 18enne svizzera è stata battuta da Noskova (41) per 7-6 (7/2) 4-6 6-4, subendo una rimonta al 3o set quando era in vantaggio per 4-1. Golubic non è riuscita ad agguantare il punto del pareggio contro Bouzkova (34): la zurighese si è fatta superare per 6-4 6-4.

Swisstxt