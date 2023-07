Teichmann Key

Il Ladies Open di Losanna è rimasto orfano di giocatrici elvetiche.

Ultima rossocrociata ancora in gara sulle rive del Lemano, Jil Teichmann (WTA 124) si è arresa agli ottavi di finale ad Alizé Cornet (70), vittoriosa per 6-1 1-6 6-4. La francese ha così dato un altro dispiacere ai tifosi rossocrociati dopo aver battuto ieri Viktorija Golubic (117), negando loro anche il derby svizzero. La sfida si è decisa nel terzo set dopo due frazioni opposte, la prima dominata dalla 33enne transalpina, la seconda dalla 26enne nativa di Barcellona. Un ultimo parziale condito da sei break prima di quello che ha consegnato la vittoria a Cornet dopo due ore abbondanti di gioco.

