Virtanen Ti-Press

Il campione in carica Otto Virtanen (ATP 126) contro il qualificato Daniel Masur (379).

Sarà questa la finale del Challenger di Lugano, in programma domenica. Il finlandese ha sconfitto senza problemi il tedesco Rudolf Molleker (187), piegato in soli 48' per 6-1 6-3. Ha invece creato la sorpresa l'altro germanico Masur, che ha battuto il più quotato belga Zizou Bergs (122) per 6-2 6-4 in 71'.

Swisstxt