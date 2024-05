Beffato

avventura del numero 1 Novak Djokovic al torneo di Ginevra.

Si è conclusa in semifinale l’ Messo di fronte al sorprendente Tomas Machac (ATP 44), il serbo si è dovuto inchinare per 6-4 0-6 6-1 in 2h08’ di gioco. Partito bene, il 24 volte vincitore di Slam ha subito il ritorno del ceco nel primo set, ma ha dominato la seconda frazione. Machac ha dunque incredibilmente pigiato sull’acceleratore, sfruttando gli errori e la stanchezza del 37enne per imporsi e centrare la sua prima finale nel circuito ATP. L'altra semifinale mette di fronte Flavio Cobolli (56) e Casper Ruud (7)

