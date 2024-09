Daniil Medvedev e Iga Swiatek avanti spediti agli ottavi degli US Open Keystone

Daniil Medvedev (ATP 5) è andato spedito agli 1/8 di finale degli US Open.

Swisstxt

Il tabellone principale offriva infatti un 3o turno agevole per il russo, che da favorito ha regolato la pendenza italiana di Flavio Cobolli (31) per 6-3 6-4 6-3 in poco più di 2 ore. Per ripetere la vittoria del 2021, il 28enne dovrà battere prima Nuno Borges (34) e poi, probabilmente, sfiderà Jannik Sinner (1) in un quarto di finale stellare. In campo femminile continua il percorso netto di Iga Swiatek (WTA 1), visto che ha battuto in 2 set (6-4 6-2) la russa Anastasia Pavlyuchenkova (27).

