Daniil Medvedev (ATP 4) avrà la possibilità di prendersi la rivincita su Jannik Sinner (3) in semifinale a Miami due mesi dopo la bruciante sconfitta nella finale degli Australian Open.

Il russo, detentore del trofeo in Florida, ha sconfitto per 6-2 7-6 (9/7) il cileno Nicolas Jarry (23), piegato dopo 1h41’ di gioco al terzo match point.

In campo femminile Ekaterina Alexandrova (WTA 16) ha dato un doppio dispiacere al pubblico statunitense sconfiggendo la beniamina di casa Jessica Pegula (5) per 3-6 6-4 6-4 e negando ai tifosi a stelle e strisce il derby americano in 1/2 con Danielle Collins (57)

