Rafael Nadal (ATP 512) ha fatto valere tutta la sua esperienza nella sfida tra generazioni nel primo turno del Masters 1000 di Madrid.

I 21 anni e tre mesi di differenza (record assoluto in un torneo di questo calibro) tra il maiorchino e il suo avversario, il 16enne Darwin Blanch (1028), non hanno intimorito l’ex numero uno al mondo, impostosi agilmente con il risultato di 6-1 6-0. Dal canto suo Richard Gasquet (116) è diventato il 4o giocatore ancora in attività a raggiungere quota 1000 partite ATP dopo Novak Djokovic (1315), Rafael Nadal (1293)e Fernando Verdasco (1006).

