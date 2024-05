Daniil Medvedev KEY

Medvedev (ATP 4) si è ritirato dal Madrid Open.

Swisstxt

Il russo ha dovuto alzare bandiera bianca dopo il primo set (perso 6-4) del quarto di finale contro Lehecka (31) per un fastidio all'inguine. Venerdì nella prima semifinale in un Masters 1000 della sua carriera, il ceco affronterà Auger-Aliassime (35), anche lui al penultimo atto per il forfait di Sinner (2). Tra le donne la finale sarà invece la stessa dello scorso anno: Swiatek (WTA 1) contro Sabalenka (2). La polacca ha battuto per 6-1 6-3 Keys (20), mentre la bielorussa si è imposta 1-6 7-5 7-6 (7/5) su Rybakina (4).

Swisstxt