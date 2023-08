Belinda Bencic KEY

Belinda Bencic (WTA 15) è ripartita col piede giusto a Montréal, vincendo facilmente il primo turno.

La campionessa olimpica si è imposta per 6-2 6-3 contro Lucia Bronzetti (69) che affrontava per la prima volta. L'italiana ha concesso ben 19 palle break all'elvetica, che ne ha sfruttate 4 per gestire facilmente l'incontro e infliggere la 4a sconfitta consecutiva in entrata di un torneo all'azzurra. Al secondo turno di questo Masters 1000 che aveva vinto nel 2015 la rossocrociata se la vedrà con la vincente del derby statunitense tra Alycia Parks (47) e Lauren Davis (50).

Swisstxt