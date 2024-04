Avanti

Rafael Nadal (ATP 512) continua la propria avventura al Masters 1000 di Madrid.

Swisstxt

Il maiorchino ha ottenuto la terza vittoria consecutiva per la prima volta dagli US Open 2022 battendo non senza patemi Pedro Cachin (91) per 6-1 6-7 (5/7) 6-3. Partito forte, il 37enne ha dominato il primo set ma ha subito il ritorno dell’argentino nel secondo. Nel terzo decisivo è stato il servizio rubato dallo spagnolo all’avversario nel quinto gioco. Agli ottavi ci sarà anche Jannik Sinner (2) che si è sbarazzato agevolmente di Pavel Kotov (72) per 6-2 7-5.

Swisstxt