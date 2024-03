Rafael Nadal KEY

Nadal (ATP 652) proverà un nuovo rientro al Masters 1000 di Indian Wells, che inizia mercoledì, per lanciare di nuovo la stagione 2024, che dovrebbe essere la sua ultima.

La leggenda spagnola è atteso in California per la sessione serale di giovedì per affrontare un altro veterano precipitato nelle classifiche, Raonic (224).

Sabato ha disputato un incontro di esibizione con Alcaraz (2) a Las Vegas che non ha suscitato grandi emozioni.

Il 2023 lo aveva saltato quasi interamente per problemi a un'anca mentre quest'anno ha disputato solo tre partite a Brisbane.

Swisstxt