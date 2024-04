Nadal KEY

Rafael Nadal (ATP 512) si è preso la rivincita su Alex de Minaur (11) sconfiggendolo ai 1/32 del Masters 1000 di Madrid.

Battuto una settimana fa al 2o turno di Barcellona, il maiorchino ha piegato l'australiano 7-6 (8/6) 6-3. Sconfitta inattesa invece per Stefanos Tsitsipas (7), vincitore a Montecarlo e finalista in Catalonia, contro il qualificato brasiliano Thiago Monteiro (118), vittorioso con un doppio 6-4. Tutto facile d'altro canto per la testa di serie numero uno del torneo Jannik Sinner (2), che ha impiegato appena 70' per far suo il derby italiano con Lorenzo Sonego (52), vinto 6-0 6-3.

