Rafael Nadal ci sarà ai prossimi Australian Open? Keystone

Lontano dai campi da inizio 2023 a causa di un infortunio all'anca, Rafael Nadal dovrebbe fare il suo ritorno alle competizioni a Melbourne il prossimo gennaio. Molte domande rimangono senza risposta, di sicuro è che il maiorchino è tornato ad allenarsi.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo un infortunio all'anca e un'assenza nel 2023, Rafael Nadal è pronto per un ritorno all'Open d'Australia a gennaio 2024.

Il direttore del torneo, Craig Tiley, e lo zio del tennista, Toni Nadal, confermano il ritorno del campione spagnolo all'appuntamento del Grande Slam di gennaio.

A seguito della lunga pausa forzata, Nadal è ora 240esimo nel ranking ATP. Mostra di più

Assente dai campi da tennis dall'ultimo Open d'Australia - ovvero dallo scorso mese di gennaio - Rafael Nadal potrebbe fare il suo grande ritorno nella prossima edizione del torneo australiano, che si terrà dal 14 al 28 gennaio 2024. Questo è almeno ciò che sostiene Craig Tiley, il direttore del primo torneo stagionale del Grande Slam.

RAFAEL NADAL 2024 🇪🇦



█████▒▒▒▒▒



Chargement en cours. ⏳️pic.twitter.com/R6tcL9zxyP — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 7, 2023

«Abbiamo il piacere di annunciare in esclusiva che Rafa tornerà. È stato assente per gran parte del 2023. Negli scorsi giorni abbiamo parlato con lo stesso giocatore, il quale ci ha confermato che a gennaio dovrebbe esserci. Questa notizia ci rende particolarmente felici. È fantastico», ha rivelato mercoledì Craig Tiley in diretta alla televisione nazionale australiana.

Lo zio del tennista maiorchino, Toni Nadal, aveva già anticipato questa indiscrezione lo scorso mese di settembre sulle pagine del media spagnolo «ElDesmarque de Cuatro»: «Rafa sta bene, si sta riprendendo. Se tutto va bene, vuole tornare a competere per l'Open d'Australia nel 2024».

Nel frattempo, a causa dei mesi di inattività, il 37enne è attualmente scivolato al 240esimo posto del ranking ATP.