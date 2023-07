Viktorija Golubic frehfocus

Nessun derby svizzero negli ottavi di finale del Ladies Open di Losanna.

A contendere l'accesso ai quarti a Jil Teichmann (WTA 124) non ci sarà Viktorija Golubic (110), bensì la francese Alizé Cornet (70). La 30enne elvetica, l'ultima rossocrociata ad aver vinto in terra vodese nel 2016, è stata sconfitta dalla transalpina per 3-6 6-1 6-3 in uno degli incontri disputati mercoledì perché rimandati a causa della pioggia. Teichmann è così rimasta l'unica elvetica ancora in lizza, anche perché Simona Waltert (132) è stata battuta per 2-6 6-3 6-3 da Ana Bogdan (39).

Swisstxt