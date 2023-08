Carlos Alcaraz KEY

Ha dovuto soffrire il numero 1 al mondo Alcaraz per superare i quarti del Masters 1000 di Cincinnati.

Opposto all'australiano Purcell (70), che aveva fermato Wawrinka (51), lo spagnolo si è imposto in rimonta per 4-6 6-3 6-4. Sia in campo maschile che in quello femminile il compito più arduo sulla carta spettava ai numeri 2 delle classifiche, ma sia Djokovic che Sabalenka hanno sbrigato le rispettive pratiche in maniera convincente. Tutto facile infine per Iga Swiatek (1) e Coco Gauff (7), promosse senza difficoltà, che si troveranno di fronte nell'altra semifinale.

