Novak Imago

Per l'ottava volta in carriera, Novak Djokovic (ATP 1) terminerà l'anno in vetta alla classifica ATP.

Grazie al successo su Holger Rune (6), il serbo non può più essere raggiunto da Carlos Alcaraz (2). Il 36enne ha così riscritto un record che già gli apparteneva, staccando in graduatoria Pete Sampras, fermo a quota 6.

Swisstxt