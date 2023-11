Avanti

E' Jessica Pegula (WTA 5) la prima semifinalista delle WTA Finals di Cancun.

La statunitense ha battuto con carattere la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-4 6-3 in 1h30’ di gioco staccando il biglietto per il turno successivo con un incontro di anticipo. L’altro incontro del gruppo Bacalar ha visto Elena Rybakina (4) ottenere la sua prima vittoria, eliminando nel contempo dai giochi Maria Sakkari (9) per 6-0 6-7 (4/7) 7-6 (7/2). In programma nel Gruppo Chetumal la sfida tra Iga Swiatek (2) e Coco Gauff (3), entrambe vincitrici all'esordio.

