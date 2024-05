Stan Wawrinka Reuters

Esattamente come nella scorsa edizione, Stan Wawrinka (ATP 98) ha dovuto salutare il Roland Garros al secondo turno.

Swisstxt

Il vodese è stato sconfitto 7-6 (7/5) 6-4 1-6 7-6 (7/5) da Pavel Kotov (56). Dopo aver perso le prime due combattutissime frazioni, il 39enne non ha mollato e ha riaperto di prepotenza la partita dominando la terza. Nel quarto set è però risucito solamente in parte a volare sulle ali dell’entusiasmo e il 25enne russo, per la prima volta al terzo turno a Parigi, si è regalato la sfida con Jannik Sinner (2) facendo suo anche il secondo tie-break del confronto.

Swisstxt