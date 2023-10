Sconfitto da Auger-Aliassime KEY

Dopo Stan Wawrinka (ATP 45), il pubblico di Basilea ha salutato anche Leandro Riedi (162).

Il turgoviese è stato eliminato dagli Swiss Indoors per mano di Felix Auger-Aliassime (19), che si è imposto per 6-3 6-2 in 1h15’. Sotto per 3-0 dopo 15’, Riedi ha dato l’illusione di potersela giocare contro il canadese, portando l’incontro sul 3-3. Una serie di errori ha permesso poi alla 6a forza del tabellone di correggere la rotta e vincere il 1o set. A senso unico invece la 2a frazione: dopo aver rubato due servizi tra 3o e 5o game, ad Auger-Aliassime è bastato gestire la chiusura dell’incontro.

Swisstxt