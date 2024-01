Buona la prima KEY

di gioco la tedesca Tamara Korpatsch (WTA 83).

È' stato vincente il ritorno in campo di Naomi Osaka, che ha ripreso a giocare dopo più di un anno di pausa maternità e che nel primo turno a Brisbane ha sconfitto 6-3 7-6 (11/9) in 1h47’ In carriera la 26enne giapponese, ex numero uno al mondo e 661a nel ranking lo scorso settembre, ha vinto due Australian Open e due US Open.

Swisstxt