Poco più di un'ora per sbarazzarsi di Borges Imago

Andrey Rublev (ATP 7) ha aperto le danze dei big all'ATP 500 di Basilea.

Swisstxt

La testa di serie del torneo ha liquidato ai 1/16 Nuno Borges (33) per 6-3 6-2, un risultato che ha fatto intendere una gestione di partita senza pericoli. Ha sfiorato l'impresa Jérome Kym (ATP 140), alla sua prima apparizione nel tabellone principale di un torneo ATP. Il 21enne ha dato del filo da torcere al francese Ugo Humbert (16), vittorioso con i parziali di 6-4 6-7 (5/7) 7-5. Nulla da fare per Victoria Golubic (WTA 165), impegnata nel primo turno del WTA 250 di Guangzhou e battuta da Jaqueline Cristian (74) per 4-6 6-2 1-6.

Swisstxt