Casper Ruud KEY

Nella scorsa edizione era arrivato a un passo dalla gloria, sconfitto in finale da Carlos Alcaraz (ATP 1), quest'anno l'avventura di Casper Ruud (5) agli US Open si è interrotta al secondo turno.

Il norvegese ha ceduto il passo Zhizhen Zhang (67), capace di accedere per la seconda volta al terzo turno di un torneo del Grande Slam vincendo la sfida in cinque set, con i parziali di 6-4 5-7 6-2 0-6 6-2.

In campo femminile bella vittoria della ex numero uno al mondo Caroline Wozniacki (WTA 623). La danese ha eliminato in due set per 7-5 7-6 (7/5) la ceca Petra Kvitova (11).

Swisstxt