Attuale numero 8 ATP KEY

Sarà Ruud (ATP 8), il prossimo avversario di Stricker (96) agli ottavi di finale degli Swiss Indoors.

Il norvegese, all’esordio del torneo basilese, ha battuto 7-6 (7/5) 6-2 Bublik (30) per la 6a volta in carriera. Dal canto suo, Fritz (9) è stato costretto da Purcell a passare dal tie-break per ben due volte prima di imporsi in 7-6 (9/7) 7-6 (7/4).

Si è giocato anche il primo 8o di finale del torneo svizzero, che ha visto Hurkacz (11) sconfiggere senza problemi Struff (27).

Il polacco ha archiviato la pratica in poco più di un’ora, piegando il tedesco per 6-1 6-4.

Swisstxt