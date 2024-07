Rybakina avanza ai quarti di Wimbledon

Elena Rybakina (WTA 4) ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon.

La sua avversaria, Anna Kalinskaya (18), ha dovuto gettare la spugna mentre si trovava sotto per 6-3 3-0 a causa di un infortunio all'avanbraccio destro. La kazaka, che ha già vinto il prestigioso Slam londinese nel 2022, se la vedrà il 10 luglio con Elina Svitolina (21), che ha battuto agevolmente la cinese Wang Xinyu (42) per 6-2 6-1. Jelena Ostapenko (14) ha invece eliminato in appena 1h08' Yulia Putinseva (35) per 6-2 6-3, mentre Barbora Krejcikova (32) ha estromesso Danielle Collins (11) per 7-5 6-3.

