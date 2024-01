Aryna Sabalenka KEY

avversaria di turno agli Australian Open, superando per 6-3 6-2 la statunitense Anisimova (442).

In campo femminile Sabalenka (WTA 2) ha di nuovo lasciato solo le briciole all’ Finora in quattro incontri disputati a Melbourne la bielorussa ha lasciato per strada solo 11 giochi. Prossima avversaria la ceca Krejcikova (11), che ha vinto contro la russa M.Andreeva (47) in rimonta in tre set. Pure Gauff (4) continua la sua rapida corsa, e nei quarti troverà Kostyuk (37). La statunitense ha spazzato via la polacca Frech (69), mentre l'ucraina ha steso la russa Timofeeva (170).

Swisstxt