In difficoltà Keystone

Il tabellone femminile del Roland Garros ha perso una delle sue attese protagoniste.

Swisstxt

Tormentata da dolori allo stomaco, Aryna Sabalenka (WTA 2) è stata eliminata nei quarti da Mirra Andreeva (38), impostasi in rimonta con il punteggio di 6-7 (5/7) 6-4 6-4. Costretta a chiamare due volte il medico, la bielorussa ha forzato esageratamente i colpi, incappando in diversi errori e scontrandosi con la freschezza della 17enne che ha raggiunto la sua prima semifinale in uno Slam. La russa sfiderà Jasmine Paolini (15) che si è concessa il lusso di battere Elena Rybakina (4) 6-2 4-6 6-4.

Swisstxt