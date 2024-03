Imago

ucraina Anhelina Kalinina (36) per 6-4 1-6 6-1.

Aryna Sabalenka (WTA 3) è stata eliminata al terzo turno del torneo WTA 1000 di Miami dall’ Non ha avuto invece problemi a piegare la sua avversaria Iga Swiatek: l’attuale numero uno al mondo ha difatti rifilato un doppio 6-1 all’italiana Camilla Giorgi (108). In campo maschile hanno invece potuto superare lo scoglio del secondo turno sia Carlos Alcaraz (ATP 2), vittorioso sul connazionale Roberto Carballés Baena (64) 6-2 6-1, che Alexander Zverev, capace di piegare il canadese Félix Auger-Aliassime (36) per 6-2 6-4.

Swisstxt